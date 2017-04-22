郭嚴文開轟 前5局桃猿6比1領先兄弟

郭嚴文日前傷癒歸隊，連三場展現火燙手感。(本報資料照)

中信兄弟與Lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，兩隊首局都展開攻勢，取下分數，桃猿第4局又靠著安打串聯，加上郭嚴文的三分炮，前5局結束取得6比1領先。

此役首局中信就趁著桃猿先發史博威投出保送，隨後利用兩支安打先馳得點，不過下半局桃猿隨即還以顏色，利用一支安打加上兩次保送攻占滿壘，陳俊秀也適時補上安打，打下2分逆轉超前。

第4局桃猿攻勢再起，陳俊秀這次扮演攻勢發動角色，開局就擊出二壘安打，加上陽耀勳與余德龍都敲安，隨後郭嚴文一棒擊出三分炮，取得4分大局。

桃猿此役洋投史博威，除了首局失掉1分外，隨後完全壓制中信打者，前5局投球被敲出4支安打，失掉1分。

(中時電子報)