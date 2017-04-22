南投高中71周年慶 創藝坊開幕
國立南投高中22日辦創校71周年慶，師生以愉悅心情迎接投高生日，校方舉辦多項別開生面的活動！同時，國教署補助設立的「創客中心」─投高創藝坊，也在今天揭牌，校園賓客雲集、熱鬧非凡，師生家長都感受到豐富的生命力與感動。
南投高中是南投縣口碑最佳的高中之一。雖是老字號，卻代表著品質保證，創新活力無限，培育人才無數。像是今天表揚的8位傑出校友，橫跨老中青3個世代，他們在各領域都有傑出成就，足為在校學弟妹楷模。
校慶典禮中，也表揚各年級模範生、資深優秀的教職員工。活動中音樂班學生的表演、優秀英文歌唱比賽得獎同學演出、愛心媽媽的熱舞演出，以及戶外園遊會、卡拉OK大賽，都讓人印象深刻。
教育部國民及學前教育署「105年度高級中等學校建置自造實驗室計畫」補助建置自造實驗室「投高創藝坊」，今天同時啟用，由立委許淑華、副縣長陳正昇、國教署相關官員及南投市長宋懷琳、南投高中校長巫春貴共同主持揭牌。
巫春貴表示，投高創藝坊的啟用對南投縣自造教育奠立新的里程碑，不僅橫向結合南投區高中職端的合作，更縱向連結國中小、大專院校彼此資源的分享，未來可善加發揮3D列印自造實驗室功能，進而將觸角伸入製造、設計、教育、藝術、美學、機電整合等各領域。
(中時)
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