角力美少女陳玟陵 看冠軍女兒超有fu
改編自真人真事的印度運動電影《我和我的冠軍女兒》在台灣票房、口碑均佳，去年代表台灣出征里約奧運的「角力美少女」陳玟陵，觀影後對於苦練歷程也很有感觸，直說電影拍得很棒，「看的時候雖然沒有掉眼淚，但有起雞皮疙瘩！」
《我和我的冠軍女兒》描述印度角力選手瑪哈維亞（Mahavir Singh Phogat）如何訓練兩個女兒成為角力國手的真實故事。大女兒吉塔（Geeta Phogat）成為第一位在大英國協運動會摘金及站上奧運殿堂的印度女子角力選手，也帶啟印度女子角力的風潮。
角力在台灣是冷門運動，不過陳玟陵拿到去年里約奧運門票，不僅是我國女子角力第一人，也讓台灣相隔28年再度站上奧運角力賽場，使許多民眾因而注意到這項運動，和《我和我的冠軍女兒》一樣饒富意義。
「我以前就看過妹妹（Babita Kumari），她和我算同一期的，只是量級不同沒交手過，她們的故事我則是看了電影才知道，」而以選手的角度看電影呈現的角力比賽，陳玟陵則說：「震撼感跟真的比賽很像，動作則稍微誇大了些。」
陳玟陵解釋，角力分為希羅式、自由式，只有希羅式才有「胸拋」動作得5分的規則，而印度姊妹跟她一樣參加自由式，胸拋動作按規則為得4分。因此，電影最終吉塔以胸拋動作拿5分逆轉奪金，純屬「戲劇效果」。
電影中從小接受父親指導的吉塔，在入選國家隊接受其他教練訓練後，開始有了理念之爭。陳玟陵則強調，運動員不管成績多好，不能忘記自己過來的經歷，「每個新的嘗試，我都會想到踏入這項運動的感覺，更加珍惜。」
(中時電子報)
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