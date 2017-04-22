培力東南亞語系人才 11人通過外語導遊筆試
中央積極推動新南向政策，近年東南亞來客數也逐年增加，不過東南亞語系的觀光人才尚不足，新北市觀光旅遊局於去年11月至今年4月間舉辦「新南向專業導覽人員培訓課程」，輔導熟悉越南、印尼、泰國及馬來西亞語言的學員參加導遊考試，其中34名學員報考導遊考試，11人通過，及格率達32％，高於整體及格率25％，依照往年口試通過率為9成，推估學員皆可通過。
觀光旅遊局表示，本課程培訓內容讓學員認識台灣觀光旅遊相關法規、學習導覽及服務，並深入認識台灣重要的觀光景點、生態環境及人文歷史，也帶學員走進新北市特色景點實地導覽，學員都是越南、印尼、泰國及馬來西亞的新住民，共41人結訓、34人參加導遊考試，共11人通過筆試測驗，其中印尼語、馬來西亞與、英語各1人，越南語8人。而依照往年經驗，口試通過率達9成。
觀旅局也於4月21日辦理新南向觀光導覽發展交流會並邀請國內辦理越南、馬來西亞、印尼、泰國來台旅遊旅行社與學員面對面進行對話，到場的旅行社包含佳瑛、年樺、寰運國際、宜樂、迪迪等，與學員分享業界操作實務及東南亞語系旅遊產業人才需求，同時也向學員進行人才招募，交流熱絡。
年樺旅行社副總經理蘇敏表示，旅遊業界有東南亞語系觀光系統人才需求，感謝觀光旅遊局已事先注意到產業間的問題。
來自越南的學員陳紅幸表示，來台灣已有很長的時間，當初參與觀光旅遊局辦理的課程，是受到台灣的美好風光所感動，希望利用自己對越南以台灣文化的了解，介紹越南的親朋好友來台灣旅遊，體驗台灣的美好。
(中時)
關鍵字：新南向專業導覽人員培訓課程、外語導遊
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