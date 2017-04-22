台中港區台肥竄火舌 幸無人傷亡

台中港區內台灣肥料公司，22日早上發生火警，硝磷2廠建築物3樓竄出大量濃煙，廠內員工趕緊打電話報案，民眾擔心有化學物品危及安全，十分緊張紛紛打119，火勢1小時被撲滅，初步研判發電機起火釀災，所幸屋內僅存放柴油，並無其他化學物品，初步損失估計約80萬元。

(中時)