戴奧辛蛋全民恐慌 竹市衛生局：蛋品全合格

彰化縣爆發戴奧辛世紀毒蛋，昨衛福部公布流向名單，包括桃園市永山、立祥蛋行，以及苗栗頭份合成批發行等，均有收購其問題蛋，新竹市衛生局表示，中央委託成功大學，進行竹苗地區菜市場抽樣檢測，未有超標情形，也沒有流入學校，請民眾安心。

新竹市衛生局表示，衛福部公布戴奧辛含量超標的下游業者，目前未有新竹市業者，衛生局平日的檢驗也沒有查出，顯示新竹市蛋品全數合格。另外，抽查、檢驗本來就是衛生局例行作業，未來將不定時抽驗市售雞蛋，維護民眾健康安全。

(中時)