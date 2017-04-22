吳敦義：準備40年 讓中華民國發光發熱

國民黨黨主席候選人吳敦義（中）與副議長張清照（右三）等人，高舉雙手直呼凍蒜。（陳淑娥攝）

國民黨黨主席候選人吳敦義，在清水區南社里民活動中心舉行黨員座談，現場座無虛席。（陳淑娥攝）

國民黨黨主席候選人吳敦義，22日重砲抨擊總統蔡英文「奪權有術，治國無方！」他強調自己資歷最完整，北中南無距離，沒有跨不過的河流，是忠黨愛國的候選人，他已經準備40年了，會全力以赴投入選戰。

吳敦義今日在清水區南社里民活動中心舉行港區黨員座談，現場座無虛席，數百名黨員高呼凍蒜，副議長張清照、前縣長黃仲生、議員李榮鴻、張瀞分、蘇慶雲等人到場力挺。

吳敦義火力全開，以一例一休及年金改革等重砲抨擊蔡英文「奪權有術，治國無方！」他說，民進黨執政失去民心，蔡英文「心太狠」，年金改革踐踏軍公教人員的尊嚴及人格，選前說勞工朋友是她心中最軟的一塊，選後「一例一休」政策讓勞工怨聲載道，清算鬥爭的手段實在「太殺！」

吳敦義強調「一中各表」兼顧雙方立場，是維持中華民國的尊嚴，呼籲大家要選對人、走對方向，選出最好的領頭羊。

吳敦義細數自己的從政資歷，強調有候選人跨不過大甲溪、濁水溪及高屏溪，自己沒有跨不過的河流，北中南無距離，已經準備了40年會全力以赴，讓中華民國再度發光發熱。

40年前，吳敦義當選臺北市議會議員(1973年-1977年)。

(中時)