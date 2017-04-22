林全：大甲大安聯水工程 讓供水更穩定

行政院長林全（前排右二）等人視察鯉魚潭給水廠淨水池，強調大安大甲溪水源聯合運用工程是很好的互惠計畫。（陳淑娥攝）

行政院長林全等人視察鯉魚潭給水廠淨水池，強調大安大甲溪水源聯合運用工程，是非常好的互惠計畫。（陳淑娥攝）

行政院長林全（左三）、立院副院長蔡其昌（右三）及台中市長林佳龍（右二）等人，歡喜打開水龍頭迎接自來水。（陳淑娥攝）

行政院長林全22日南下台中視察前瞻基礎建設水環境計畫，首站抵達后里鯉魚潭給水廠，林揆表示，「大安大甲溪水源聯合運用工程」著重水源供給穩定，是非常好的互惠計畫，不僅可嘉惠大台中地區，也對苗栗和彰化居民產生助益。

林全今日在經濟部長李世光、台中市長林佳龍等人陪同下會勘鯉魚潭給水廠，隨後並前往大甲區德化里，視察無自來水地區延管工程，立院副院長蔡其昌也出席。

林揆指出，前瞻基礎建設計畫水環境著重「不缺水、不淹水、優化生活品質」，水的特色有地域性、共享性，某些地方缺水，其他地方無法救急，造成水的不穩定、匱乏，因此，聯水工程避免開發額外的水源、破壞環境，又能讓水供給穩定。

他進一步說，「大安大甲溪水源聯合運用工程計畫」運用平常水資源較豐沛的大甲溪水源供水，引到大安溪流域，供鯉魚潭水庫使用；若大雨造成大甲溪濁度增加，再使用大安溪水源，互通有無讓兩個供水區域穩定，是非常好的互惠計畫，不僅可嘉惠大台中地區，也對苗栗和彰化地區居民產生助益。

林佳龍表示，聯合運用計畫具有前瞻性，在不興建大型水庫情況下，以「開源」方式興建輸水路串接大安溪及大甲溪水源至自來水淨水場，使兩流域水源透過石岡壩及鯉魚潭水庫聯結運用，發揮1加1大於2的效用，把原本隧道段改以輸水管線的方式，計畫完成後，每日可增供25萬噸水量。

林全隨後視察大甲區無自來水地區延管工程，他說，德化里自來水延管工程戶數不多，但卻代表著台灣偏鄉自來水普及率的提升，水是民生必需品，是基本的生活權利，過去有些偏遠地區，因當地水質佳，不用自來水而使用地下水，隨著台灣工業化，自來水普及率不能到的地方，若又因為工業、農業汙染，造成水資源的品質降低，政府有義務解決問題。

蔡其昌表示，感謝林院長大刀闊斧透過前瞻基礎建設130億元，一次性解決未來人民用水的問題，新政府上任後，台中市大安大甲等偏遠地區，自來水接管率較過去成長好幾倍，自來水工程是看不到的基礎建設，卻是人民最重要、最基本的生活需求。

(中時)