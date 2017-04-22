白百何挺過婚變風波 復出秀美背臉超僵

陳羽凡日前聲明2年前離婚，白百何稍早現身導演協會活動。（圖／取自新浪娛樂、吳尊家的寶微博）

白百何秀美背，看似表情僵硬。（圖／取自吳尊家的寶微博）

曾獲百花獎影后的大陸女星白百何11天前被爆出軌鮮肉男模張愛朋，丈夫陳羽凡隨後用一支影片認了早在2015年離婚，兩人當了2年假面夫妻的真相也曝光，今(22日)網友目擊白百何現身導演協會活動，穿著露背禮服的她依舊美麗，然表情有些僵硬，似乎心情仍因出軌門影響。

白百何先前被陸媒爆料在泰國和張愛朋幽會，白百何在泳池邊使出「一指禪」點男方重要部位，之後又公然讓張愛朋掐臀，兩人親密關係不言而喻，而陳羽凡在事發第5天才開口承認2年前早就離婚，是為保護9歲兒子才沒公開，他也順勢宣布退出演藝圈，震撼粉絲。

而神隱多日的白百何，稍早被微博網友目擊出席中國電影導演協會年度盛會，她紮起馬尾以一襲黑色露背禮服優雅現身，不時與旁人交談，但表情凝重，面容有些憔悴，對婚變後首次復出公開活動仍顯有些緊張、不自在。

(中時電子報)