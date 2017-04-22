陽明山蔣介石銅像遭砍頭 白盟：光戴面具這點 台獨就輸了！

「台灣建國工程隊」所附的斬首照，兩名男子皆戴面具。（圖取自臉書／Eestijian Liu）

陽明山花鐘公園旁的蔣介石銅像早上遭斬首，獨派團體「台灣建國工程隊」隨後發聲明坦承是他們做的，目的是「慰八田與一在天之靈」，但未指明何人動手。白色正義聯盟酸說：光戴面具這點，台獨就輸了！

「台灣建國工程隊」該篇聲明附上斬首照，照片中兩名男子皆戴面具，其中1人手拿著銅像的頭，另1人則用大拇指指著頭。

白盟譏諷說：「這身打扮......乾脆扮成麵包超人，還討喜一點。帶種就自首投案，要不然我們只會笑你們孬種。」

白盟更劍指台南市長賴清德說，到底是誰在帶壞社會風氣，製造對立，如果砍八田與一，賴市長覺得是破壞台日友誼，那砍蔣介石就是撕裂台灣人民情感，哪個更值得你寫信跟震怒？

(中時電子報)