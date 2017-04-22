男星譙「垃圾台灣人」惹議 麥當勞火速下架廣告

麥當勞目前已將周賢忠主演廣告從YouTube下架。(取自麥當勞臉書)

周賢忠在遊戲實況中大罵垃圾台灣人惹議。(取自PTT)

麥當勞廣告「第一次面試的年輕人, 麥當勞給的條件讓他驚呆了」近日在電視、網路不斷熱播，然而男主角周賢忠日前卻因為在遊戲實況「垃圾台灣人」引爭議，被不少網友質疑「找問題人物來拍廣告？」對此，麥當勞目前將相關影片從YouTube下架並停播。

麥當勞暫時不考慮移除臉書廣告。

男模周賢忠日前在遊戲實況爆粗口並痛罵「垃圾台灣人」惹議，更被網友截圖發表在PTT八卦版上，以及起底周賢忠過去辱罵網友言論，稱公眾人物就該謹言慎行，非常不贊同這種種族歧視言論，吸引其他網友留言認同「麥當勞公關還在睡喔？！找個問題人物拍廣告，不先調查先嗎？有沒有考慮找全聯小編來接手啊？」「聽說是一位罵台灣人是垃圾拍的,是說麥當勞請他擔綱這部廣告是認同他的說法囉」。

據《蘋果日報》報導，麥當勞對此表示在釐清其私領域言行是否違反道德條款前，會先行將網路、廣告相關影片停播，至於臉書影片因為已有網友留言，考量網友意見暫不下架。而麥當勞官方YouTube頻道已經下架此影片。

周賢忠曾參與《終極一班2》、《死神少女》等多部偶像劇演出，除了演藝事業外，平常還有在經營《英雄聯盟》遊戲實況，早前曾在實況中大談台灣教育，認為網友看實況沒有使用者付費、或願意贊助(Donate)的心態，因為都是台灣教育出來的，這跟文化教育有關，就像國外有小費觀念而台灣沒有，但這都是個人選擇。

(中時電子報)