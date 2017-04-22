幹掉男主播 陳玟陵將播報全大運
一個下腰抓腿，角力正妹陳玟陵以輕鬆將緯來體育台主播黃昶豪扛上肩膀。雖然只是配合拍攝效果，不過陳玟陵很樂於接受新挑戰，除了日前曾上緯來客串過新聞主播，5月她趁全國大專運動會復出，也將獻出播報賽事的「處女秀」。
「播報全大運不會緊張，畢竟之前去緯來客串主播，也給了我一點信心，」陳玟陵說，之前受邀去緯來客串3次主播，回去之後有看重播，改進自己口條、咬字方面的問題，「洗禮之後應該有成長，算是漸入佳境吧！」
其實，不要說是播報賽事，陳玟陵已經念到台灣體大研究所一年級，參加全大運都還是她的「第一次」。畢竟在國內相對冷門的角力運動，過去很少列入全大運賽事。陳玟陵總說，希望讓更多民眾認識到角力，看來真的有些成果了呢！
陳玟陵去年踏上奧運殿堂，卻因肩膀脫臼而失格，在里約流下不甘心的淚水。如今肩傷痊癒大半，陳玟陵也用平常心看待全大運復出。
「畢竟休息了一段時間，全大運重點是展現自我，看自己恢復多少，不是一定奢求冠軍，盡力就好。如果輸了就是訓練比別人少，繼續努力。」陳玟陵說。
陳玟陵22日現身西門町街頭「UNDER ARMOUR戶外訓練基地」挑戰現場，分享訓練心得，並示範挑戰戰繩、繩梯、深蹲TRX等訓練項目。角力甜心也號召各大學校運動愛好者，能號召最強隊友報名「UA武裝制霸 校際鐵人八項」賽事，活動資訊：http://www.ua-iwill.com。
(中時電子報)
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