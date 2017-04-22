百貨拒絕戴奧辛蛋 預防性下架檢查
彰化戴奧辛蛋流向仍在查，量販、超市包括家樂福、愛買、大潤發和全聯福利中心皆無進貨；百貨今（22日）則先自主預防性下架，確認蛋品來源及檢驗皆合格後才再上架，以確保消費者食用安全。
新光三越今早已先將含蛋商品先全面性預防性下架，要求所有商品需提供蛋品來源並經檢驗合格方能重新上架銷售；故目前架上販售的含蛋商品皆符合政府法規，蛋品來源沒有問題並經檢驗合格，消費者皆可安心購買。
太平洋SOGO百貨台北店超市Fresh Mart今已經針對彰化產地的雞蛋先預防性下架，等對方提出檢驗合格證明後才會再上架；其他產地不在彰化的雞蛋還是正常販售，但也同步要求也提供檢驗證明，確保消費者食安。
(中時)
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