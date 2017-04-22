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好大星威！倪妮跑趴大排場 完封金髮尤物影后

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好大星威 倪妮跑趴大排場完封金髮尤物影后
奧斯卡影后瑞絲薇絲朋現身Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)
好大星威 倪妮跑趴大排場完封金髮尤物影后
今年入圍奧斯卡影后的露絲奈嘉出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)
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珍妮佛哈德森(左)與露絲奈嘉出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)
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克萊兒丹妮斯(左)出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)
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日本女星森星出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)
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(左起)克萊兒丹妮斯、珍妮佛哈德森、露絲奈嘉、瑞絲薇絲朋與海莉班奈特共同出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)
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男星多明尼克魏斯特出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)
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Tiffany 2017 Blue Book 晚宴中國知名女星倪妮也現身，但紅毯規矩多過奧斯卡影后。(Tiffany提供)

Tiffany於紐約布魯克林區舉辦2017 Blue Book高級珠寶系列晚宴，現場星光熠熠，愛牌上身的奧斯卡影后瑞絲薇絲朋Reese Witherspoon與今年入圍奧斯卡影后的露絲奈嘉Ruth Negga兩人都難掩好心情，還有珍妮佛哈德森Jennifer Hudson、克萊兒丹妮絲Claire Danes等好萊塢群星，統統訪問、拍照來找不拒，還大方分享紅毯穿搭訣竅，瑞絲薇絲朋說，就是越多Tiffany、穿搭出趣味，就是她的紅毯祕招。

唯獨大陸女星倪妮走上紅毯，但經紀人卻不願讓媒體以手機拍攝她在紅毯動人美照，雖說倪妮後來仍是一臉親切接受訪問，但這大排場可說是早已完封影后與眾家女星。

(中時)

關鍵字：倪妮金髮尤物影后
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