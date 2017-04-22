好大星威！倪妮跑趴大排場 完封金髮尤物影后

奧斯卡影后瑞絲薇絲朋現身Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)

今年入圍奧斯卡影后的露絲奈嘉出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)

珍妮佛哈德森(左)與露絲奈嘉出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)

克萊兒丹妮斯(左)出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)

日本女星森星出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)

(左起)克萊兒丹妮斯、珍妮佛哈德森、露絲奈嘉、瑞絲薇絲朋與海莉班奈特共同出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)

男星多明尼克魏斯特出席Tiffany Blue Book高級珠寶系列晚宴。(林哲良攝)

Tiffany 2017 Blue Book 晚宴中國知名女星倪妮也現身，但紅毯規矩多過奧斯卡影后。(Tiffany提供)

Tiffany於紐約布魯克林區舉辦2017 Blue Book高級珠寶系列晚宴，現場星光熠熠，愛牌上身的奧斯卡影后瑞絲薇絲朋Reese Witherspoon與今年入圍奧斯卡影后的露絲奈嘉Ruth Negga兩人都難掩好心情，還有珍妮佛哈德森Jennifer Hudson、克萊兒丹妮絲Claire Danes等好萊塢群星，統統訪問、拍照來找不拒，還大方分享紅毯穿搭訣竅，瑞絲薇絲朋說，就是越多Tiffany、穿搭出趣味，就是她的紅毯祕招。

唯獨大陸女星倪妮走上紅毯，但經紀人卻不願讓媒體以手機拍攝她在紅毯動人美照，雖說倪妮後來仍是一臉親切接受訪問，但這大排場可說是早已完封影后與眾家女星。

(中時)