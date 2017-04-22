全中運彰化開幕 副總統陳建仁到場獻上祝福

106年全國中等學校運動會22日在彰化縣立體育館盛大舉辦開幕，透過科技及專業舞台手法，呈現絢麗劇場效果，觀眾大呼過癮。（吳敏菁攝）

106年全國中等學校運動會22日在彰化縣立體育館盛大舉辦開幕，透過科技及專業舞台手法，呈現絢麗劇場效果，觀眾大呼過癮。（吳敏菁攝）

106年全國中等學校運動會22日在彰化縣立體育館盛大舉辦開幕，透過科技及專業舞台手法，呈現絢麗劇場效果，觀眾大呼過癮。（吳敏菁攝）

全中運在彰化，縣長魏明谷邀請來看賽事遊彰化。（吳敏菁攝）

全中運今天開幕，副總統陳建仁獻上祝福，表示從彰化的努力和巧思中，看到國家未來的希望。（吳敏菁攝）

競艷彰化！106年全國中等學校運動會22日在彰化縣立體育館盛大舉辦開幕，透過科技及專業舞台手法，呈現絢麗劇場效果，兼具感性、文化、科技且炫目，觀眾大呼過癮，副總統陳建仁到場獻上祝福，縣長魏明谷邀請全國民眾一起來看賽事、遊彰化。

全中運在彰化，陳副總統陳建仁今天參加開幕，讚譽彰化縣在魏明谷帶領下，善用得天獨厚風場和日照資源，推動綠能文化，開幕典禮融入綠能概念，行銷在地觀光文化及綠能成果，從彰化的努力與巧思中，看見了國家的美好未來。

彰化縣長魏明谷說，全中運是全國年輕運動員競技最高殿堂，縣府團隊戮力以赴；辦理全中運主持人試鏡活動，選拔優秀高中職學生擔綱主持；動員近4000位學生擔任青年志工；招募大專青年成立親善大使擔任接待工作，號召社會公益團體成立接待家庭，以溫馨、熱情，為體育活動注入更多能量。

今天開幕以「運動、綠能、觀光」為主軸，由彰化縣體育及藝文人士跨界聯合編導，透過舞蹈及音樂，結合高科技特效，引領感受彰化歷史人文風情、發展願景、希望與榮光。

彰縣府表示，即日起至27日止，7種類19科目運動賽事在彰化縣7鄉鎮市同步舉辦，參賽選手、教練等多達1萬5000人，歷年之最；並舉辦「趣遊全中運‧摸彩送好禮」，獎品豐富，歡迎遊彰化、為選手加油打氣！

(中時)