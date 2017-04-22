全國技能競賽分區賽 桃竹苗分署86獎牌奪冠

第47屆全國技能競賽分區賽成績22日揭曉，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署獲86面獎牌，蟬聯全國第一。（桃竹苗分署提供）

第47屆全國技能競賽分區賽成績22日揭曉，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在45項職類中奪26金、32銀及28銅，共拿下86面獎牌，打破過去培訓選手最佳成績，更蟬聯全國第一。

桃竹苗分署長丁玉珍表示，桃竹苗分署長期投入技能競賽選手，近年來更積極各職校積極合作培訓選手，此次獲佳績鼓舞選手與培訓老師外，也激勵鎩羽而歸的選手不要因此失敗氣餒，讓這次機會成為下一次成功的基石。

(中時)