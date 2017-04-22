全聯先生和90歲人氣酷嬤走秀 民眾喊好帥！

全聯先生＋大齡潮模今天一起野餐，風雨無阻。（郭吉銓攝）

全聯先生搞笑秀出自製早餐，好像要把盤子吃掉。（郭吉銓攝）

今年VOGUE風格野餐日主題服裝是波西米亞風，時尚穿搭的姊妹淘也響應。（郭吉銓攝）

民眾下雨撐傘、搭帳篷也要去野餐。（郭吉銓攝）

今天（22日）是下雨天，全聯福利中心風雨無阻，趁地球日號召民眾到華山大草原參加VOGUE風格野餐日，今年是全聯第2次參加，規模更勝去年，由全聯先生和「全聯經濟美學」6位大齡潮模一起走秀，且加入「百人做早餐」的快閃活動，有民眾覺得在泥濘中撐傘野餐實在有趣！

2015年首屆VOGUE風格野餐日吸引超過萬人，去年突破2萬人次，今年雖遇天雨仍澆不熄民眾的熱情，約有2萬人響應。不少人穿波西米亞風主題服裝，全聯有6位網路百萬點閱的大齡潮模首次戶外走秀，穿永不退流行的白T和牛仔褲彰顯「省錢」智慧特別醒目，全聯先生與90歲的「人氣酷嬤」郝雲娟壓軸出場，民眾熱烈歡呼「好帥、好酷」，還有不少粉絲搶著跟酷嬤和「白T潮大叔」林天扶合影。

全聯攤位提供500多份熱銷的自有品牌Read Bread GOLD蜂蜜吐司與雀巢金牌咖啡讓民眾免費試吃，趁此提倡在家吃早餐，吐司搭配鮪魚醬或番茄醬、泡杯咖啡，簡單又便利。另，因應野餐主題，「百人做早餐」快閃活動，也讓民眾現場製作繽紛早餐罐、水果吐司派、香醇冰咖啡3道美味餐點，參加者皆獲價值超過600元的早餐食材及馬克杯，一整天活動豐富、人潮熱絡。

為配合野餐日活動，全聯推出檔期優惠，5月5日至6月1日購買任一生鮮商品，可用現折5至20元起的優惠加購7項指定野餐商品，包括亨氏番茄醬300g、綠巨人全系列商品、LOTTE蛋黃派23g x 10入、鮪魚抹醬110g x 3/玉米鲔魚三明治，以及野餐三明治必備的桂冠沙拉500g等，讓消費者能更輕鬆準備美好的野餐時光。

(中時)