追毒蛋難度高 健全蛋場檢驗制度才能從源頭掌握

彰化縣衛生局配合中央，封存王功蛋場的雞蛋。（吳敏菁翻攝）

台灣首度驗出戴奧辛雞蛋，打趴蛋農，當務之急是揪出汙染源，但從市售端追查，散蛋卻可能在盤商端被混蛋，即使標註來源也未必正確。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，應健全蛋雞場定期檢驗制度，哪個蛋雞場有問題，在最源頭就掌握，而非等到問題蛋流到最下端。

食藥署公布檢出戴奧辛雞蛋，點名源頭疑似來自彰化3加蛋雞場，不僅蛋農跳腳，「證據在哪裡？」配合中央的地方稽查人員也不平，過去3家蛋場並沒有違規紀錄，蛋場的蛋品採樣結果尚未出爐，就先公布，為了「搶功」汙名化產業，未來彰化農產怎麼辦？

地方稽查人員指出，食藥署說，今年2月從市售雞蛋就檢出戴奧辛，專家知道可能混樣，又單獨重作，所以直到4月18日才確認，21日公布源頭疑似來自彰化3家蛋場，蛋場的蛋品採樣檢驗還須要5到7天，不解要拖2個月，又2個月都過去了，就不能多等7天，好縮小範圍，事隔多時，要從最下游追溯源頭，困難度相當高。

葉彥伯直指，雞蛋場抽驗向來由農委會主導，如果只靠衛生單位在市售端抽驗，會像這次，已知只有1處雞蛋出問題，卻要3家蛋雞場下架，應該還是由農委會建立健全的定期抽驗制度，哪個蛋雞場有問題，在最源頭就能掌握。

葉彥伯說，一般抽驗雞蛋，是從蛋雞場或批發商端執行，不同來源都要抽驗，每種來源還要有複驗、交叉比對的預留量，才能在發現問題時追朔源頭，反觀市售散蛋可能在盤商端被混蛋，就算標註同一個來源也未必正確，「從市售端追查源頭真的很困難。」

這次檢出戴奧辛雞蛋，從毒性研判汙染源是「灰渣」，彰化縣環保局長江培根表示，目前已經排除3家蛋雞場周邊有戴奧辛排放點，也無灰渣存放或處理場。蛋雞場採籠式飼養，已進行空氣及排放水採樣送驗，待複驗後才能確認戴奧辛存量。

農業處副處長郭至善表示，蛋是重要民生物資，消耗量很大，西式蛋糕、中式蚵仔煎等都需要用到蛋，不可能停止使用，目前除了蛋品、也對3家蛋雞場飼料進行抽樣，過去農業處針對縣內各飼料廠都進行定期檢驗，蛋雞、雞場的飼料也都抽樣檢測，檢出小許微量違規都屬抗生素超標，未有檢出戴奧辛紀錄。

(中時)