因應107年新課綱 中市教局辦研習提升教學質量
台中市政府教育局昨、今兩日舉辦「台中市新課綱團體共創暨課程地圖撰寫實務研習」，各公私立高中校長、主任及教師共約120人參加，從盤點學校資源開始，引導參與者透過SWOT分析，定位學校特色課程的發展走向，也透過課程地圖實作及發表，讓各校交流討論，盼提升因應新課綱的教學質量。
教育局表示，研習活動協助各校找到學校本位課程發展的共識，共創學校未來發展藍圖；課程從盤點學校各項資源開始，引導各校透過SWOT分析，找出優劣勢及發展走向，並配合課程地圖實作，讓各校結合學校願景及學生特質規劃出課程地圖後，透過發表互相觀摩交流，提供107課綱上路的教學參考。
教育局長彭富源說，高中教育肩負「陶冶」、「試探」、「分化」及「準備」等四大功能，新課綱下的高中學校，將有著全新風貌，支持也期待各校發展特色課程，打破教室界線及課表框架，讓學生學習更有效益。
為落實107課綱，市府從104年起推動「青年希望工程旗艦計畫」─市立高中精進發展計畫，強化市立高中教育品質及競爭力。今年度全國推動新課綱的45所優質高中前導學校中，中市名列8所，市府將持續協助學校因應新課綱，推動課程研發規畫。
(中時)
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