疑戴奧辛毒蛋未流入彰縣 可安心食用

彰化縣衛生局清查，被中央點名盤商下游銷售北部四家業者，沒有流到彰化縣業者。（吳敏菁翻攝）

毒蛋追追追！食藥署點名殘留戴奧辛毒雞蛋源頭疑似來自彰化3家蛋雞場，彰政組成聯合稽查小組，接獲中央通報第1時間就進行管制及下架，未流入縣內業者，縣內學校午餐，也未使用疑似戴奧辛雞蛋，彰化縣市面上販售之合格蛋品，仍可安心食用。

中央衛福部、農委會、環保署21日公布雞蛋戴奧辛殘留疑似來自彰化縣蛋雞場，彰化縣政府農業處、環保局及衛生局組成聯合稽查小組，除針對三家蛋雞場雞蛋抽驗之外，亦抽驗飼料及進行環境採樣，以備後續釐清可能的污染源。

農業處表示，3家蛋雞場雞蛋是否戴奧辛殘留，仍待本次抽驗結果確認。但為確保民眾食品安全，以先行針對這3家蛋雞場進行移動管制，不會讓有疑慮的蛋雞與雞蛋流入市面販售。

另外，衛生局亦已掌握3家蛋雞場雞蛋流向，全數由王功地區一家雞蛋盤商負責銷售。衛生局昨日已將該盤商之庫存雞蛋215箱（相當於2596kg）全數下架封存。

衛生局表示，盤商下游蛋商主要銷售至苗栗，新北，桃園等四家業者，經清查並未流入本縣業者。另教育處清查本縣學校午餐，亦未使用疑似戴奧辛雞蛋。

農業處表示，已要求中央儘速完成蛋雞場雞蛋戴奧辛檢驗，便釐清事實，確保蛋品安全。

(中時)