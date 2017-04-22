女兒重摔晚上竟奇蹟康復 伊能靜首吐主因

伊能靜透露還好女兒撞到的是軟式地板，否則後果不堪設想。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜感謝網友關心女兒傷勢。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜最近帶女兒、秦昊上實境秀。（圖／中時資料照片）

伊能靜最近以破億酬勞帶女兒「米粒」上實境秀《媽媽是超人》，近日伊能靜不小心將女兒垂直重摔、頭部著地的畫面，引發網友熱議，今(22日)下午伊能靜再談女兒傷勢，透露米粒當晚額頭只剩一個瘀青，她起初驚訝以為女兒體質健康，才無大礙，後來才知幸好因錄影，地上包了層軟式地板，否則後果不堪設想。

伊能靜今錄影片感謝網友對米粒的關心，回憶女兒受傷經過，她直言當下「像是鬼迷心竅」，稱以為周遭人很多，不會出什麼事，才會不小心讓女兒重摔，就醫後當晚，伊能靜發現米粒頭上竟只有一點點青色的印子，沒有紅腫或出血，伊能靜說：「我一直覺得很不可思議，是我把她身體養的很好，還是說有老天爺保佑？」

之後，伊能靜繼續探究原因才發現，因為錄影，製作單位在這間公寓式酒店裝了很多攝影機，而為了蓋住這些電線，《媽媽是超人》美術組在地上鋪了一層與電線同高的軟性材質地板，所以米粒碰到的地板是軟的，話說到此，伊能靜表示，想到若當時是發生在自己家中，而米粒撞到的是大理石或木地板的話，傷勢肯定更加嚴重。

(中時電子報)