男子頭戴安全帽偷魚缸過程都被監視器拍下。（翻攝自我是中和人）

順手牽羊偷魚缸 警鎖定車牌偵辦中

一名年約30多歲男子今（22日）下午，騎機車到新北市中和區景平路某水族用品店，男子下車後直接將放在店外的魚缸偷走，犯案過程不到10秒鐘，隨後騎機車逃離現場。

店員發現魚缸遭竊後，將影片及照片上傳至臉書社團「我是中和人」，中和警分局安平派出所警員網路巡邏發現後主動留言，前往水族用品店偵辦，目前透過車牌號碼已鎖定相關嫌犯，積極偵辦中。

(中時)