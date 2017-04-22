查理杭南現身北京 宣傳《亞瑟：王者之劍》
電影《環太平洋》男主角查理‧杭南主演的新片《亞瑟：王者之劍》（陸名《亞瑟王：鬥獸爭霸》），台灣、大陸與北美5月12日同步上映。昨天電影公司在北京舉行媒體見面會，並曝光大陸版預告。查理‧杭南偕製片人利昂內爾‧魏格潤親自出席，分享拍攝過程中的點滴。
與中國媒體分享了影片台前幕後的故事。華納兄弟執行副總裁、中國區董事總經理趙方女士當日也出席了活動。另外，中國版預告也正式曝光。
查理‧杭南透露自己小時候就喜歡亞瑟王的傳奇故事，還把樹枝削成劍的形狀，想像自己是個了不起的劍客，逼著哥哥陪玩，哥哥受不了他的糾纏，終於拿樹枝和他對打時，哥哥暗戀的女生正好站在窗前看，超級尷尬，查理笑說：「我把哥哥一輩子都毀了！」
該片是查理‧杭南和裘德洛第2次合作，上一次是合作2003年的《冷山》，但2人在片中都是敵對關係。查理不好意思地說，在《冷山》片尾，參加南北戰爭的裘德洛，好不容易回到家鄉，和情人妮可基嫚重逢，卻被他以「逃兵」為由射殺，讓這對飽受折磨的戀人留下遺憾；這回在《亞瑟：王者之劍》中，飾演「亞瑟王」的他，又要和裘德洛扮演的塞爾特人王Vortigern上演王位爭奪戰。
(旺報)
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