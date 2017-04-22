郭嚴文棒子火燙 洪一中:成功串連球隊打線

郭嚴文今面對中信兄弟，轟出本季首轟。(中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿內野手郭嚴文，日前重返一軍，連三場比賽都繳出亮眼表現，今還轟出本季首轟，率隊以6比4擊敗中信兄弟，賽後也獲得單場MVP。

郭嚴文因為去年球季結束後左肩開刀，日前才重返一軍戰場，3場出賽，今就轟出本季首轟，他說，才剛回到一軍，現在就是能出棒的球，就盡量出棒做攻擊，擊出全壘打那一球，原本只是感覺擊球感覺很好，沒想到會飛出去。

3場一軍先發，郭嚴文12打數擊出7支安打，打擊率高達5成83，總教練洪一中也讚許，郭嚴文回到球隊後，完全串聯起球隊打線。

洪總評析，之前球隊前兩棒的上壘率比較不高，所以分數沒辦法進帳很多，郭嚴文回來後，上壘率有明顯提升，也讓球隊攻勢更加串聯。

(中時電子報)