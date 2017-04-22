加緊趕工 京新高速3年後通車

中國首都地區環線高速公路通州至大興段已經開建，預計明年通車。北京到烏魯木齊的超長東西大動脈－－京新高速最後一段也加緊趕工，預計3年後通車。雲南和廣西境內的高速公路也陸續完工或施工。大陸高速公路不但讓境內交通更完善，也從更多邊境口岸連接到東南亞，甚至中亞和歐洲。

中國的首都地區環線高速公路（通州至大興段）約2.1公里工程已開始施工。北京市交通委表示，這段高速公路全程37.94公里，主線將在今年內建成，預計明年通車。這條路也是北京市與津冀之間的最後一條「斷頭（尚未連接）」的高速公路。

全長約1000公里的首都地區環線高速公路，被當地居民稱為「北京大七環」，但官方卻有不同看法。北京市交通單位認為不應該再用這種說法，因為北京的二環到六環等城市環路的功能是在城市間建立快速聯系通道，首都地區環線高速公路是在京津冀區域打通一條城市間的運輸通道，是一種繞避城區的通道。

京新高速公路（北京-烏魯木齊高速公路）梧桐大泉至木壘高速公路試驗段全長515公里，日前正式開工，這是京新高速公路在新疆境內的最後一段建設，預計3年後完工，屆時京新高速公路將全面通車。

京新高速公路是大陸國家高速公路網重要幹線之一，也是絲綢之路經濟帶上又一交通動脈，由東向西橫貫北京、河北、內蒙古、甘肅、新疆五省區，路線全長2540公里。與G30連霍高速公路（連雲港－霍爾果斯）相比，京新高速公路完工後，將使烏魯木齊到北京的里程縮短1千多公里。長遠來看，更是大陸通往中亞至歐洲的一條重要陸路大通道。

中緬邊境的芒市至梁河的高速公路（芒梁高速公路）全線依雙向四車道高速公路標準興建，全長75.56公里，路寬25.5公尺，設計時速80公里，計畫2020年通車。芒市是雲南省德宏傣族景頗族自治州首府，南與緬甸接壤，芒梁高速通車後，將加速大陸和東南亞地區的快速連結和共榮發展。廣西也有5條高速公路通達邊境口岸，預計將在2020年前後全線貫通。

(旺報)