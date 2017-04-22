通車里程達13萬公里！ 陸高速公路全球第一

2016年，大陸新建長達6000公里的高速公路，總通車里程已達13萬公里，繼續保持世界第一，且今年更將再興建5000公里。但在高速公路快速興建的同時，包括過路費及相關管理，也是有待解決的重要課題。

高速公路快速發展已成為大陸交通的重點建設之一。近年來，儘管通車里程較去年更長，但因車輛總數也快速成長，讓大陸的高速公路仍持續新建，各省在2020年都已擬定新建計畫，規模更是全球最大。

依據最新的各省市規畫，除了山西、海南、青海、浙江等少數省在2020年新建高速公路里程少於100公里，多數省市都在數百公里之間。其中福建省更超過900公里，湖北省超過1100公里，在大陸排名第一。

儘管大陸高速公路越建越長，但仍有許多問題需要解決。主要是各地經濟發展狀況不一，道路等級也有差異，高速公路收費各有各標準。專家指出，「收費還貸」是目前大陸高速公路面對最重要的現實問題。儘管在過去30年已取得輝煌建設成果，但30年後，許多高速公路已「收費還貸、越收越貸」的惡性循環，成為一大民怨。

大陸中央雖三令五申要整治亂收費，但地方政府既是公路收費政策的受益者，又是治理亂收費的直接責任人，很難有效解決問題。

(旺報)