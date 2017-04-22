通車里程達13萬公里！ 陸高速公路全球第一
2016年，大陸新建長達6000公里的高速公路，總通車里程已達13萬公里，繼續保持世界第一，且今年更將再興建5000公里。但在高速公路快速興建的同時，包括過路費及相關管理，也是有待解決的重要課題。
高速公路快速發展已成為大陸交通的重點建設之一。近年來，儘管通車里程較去年更長，但因車輛總數也快速成長，讓大陸的高速公路仍持續新建，各省在2020年都已擬定新建計畫，規模更是全球最大。
依據最新的各省市規畫，除了山西、海南、青海、浙江等少數省在2020年新建高速公路里程少於100公里，多數省市都在數百公里之間。其中福建省更超過900公里，湖北省超過1100公里，在大陸排名第一。
儘管大陸高速公路越建越長，但仍有許多問題需要解決。主要是各地經濟發展狀況不一，道路等級也有差異，高速公路收費各有各標準。專家指出，「收費還貸」是目前大陸高速公路面對最重要的現實問題。儘管在過去30年已取得輝煌建設成果，但30年後，許多高速公路已「收費還貸、越收越貸」的惡性循環，成為一大民怨。
大陸中央雖三令五申要整治亂收費，但地方政府既是公路收費政策的受益者，又是治理亂收費的直接責任人，很難有效解決問題。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。