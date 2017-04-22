臉書影片質疑賄選 詹啟賢辦公室：不清楚來龍去脈 已報警

針對「詹啟賢網路後援會」臉書粉絲頁影射國民黨黨主席有候選人請客固樁一事，「詹啟賢競選辦公室」22日上午發出聲明，強調該粉絲頁與詹辦無關，且已經報警查明原委。

「詹啟賢競選辦公室」表示，針對臉書「詹啟賢網路後援會」所公佈之特定訊息，本競選辦公室有以下三點聲明。

1.競選辦公室不認識「詹啟賢網路後援會」相關管理人員，從未與此粉絲專頁有任何來往，更非授意成立。

2.「詹啟賢網路後援會」所發佈之特定訊息，競選辦公室完全不知來源出自何處，建議「詹啟賢網路後援會」將相關資訊提供給國民黨中央黨部查處，不宜以此種方式於網路上散布、流竄，若因此造成任何延伸的法律責任，需自行負責。

3.「詹啟賢競選辦公室」已積極主動瞭解此粉絲專頁網站成員及背景，以昭大信。

另外，「詹啟賢競選辦公室」對臉書「詹啟賢網路後援會」之成員、背景皆完全不了解，亦無往來，也不清楚此粉絲專頁所有情事之來龍去脈，但因掛名「詹啟賢」恐外界受此誤導，故報請警方協助查明原委。

(中時電子報)