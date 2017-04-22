人工草皮助陣 台甲足聯風雨無阻

北市大同（右）與台南市在小雨中的人工草皮球場進行台甲聯賽。（李弘斌攝）

大台北地區21日晚間突然降下大雨，原訂22日在百齡球場進行的TYL少年足球聯賽已經宣布延期，4場台灣企業甲級足球聯賽卻都順利完成。原來台甲今天首次移師迎風足球場，加上銘傳大學，為賽史首次單輪4場都在人工草皮球場進行，將天氣的干擾因素降到最低。

台北周末下雨，迎風人工草皮足球場完全沒有積水現象。（李弘斌攝）

足球比賽本來就該風雨無阻，但天然草皮養護不易，下雨後一旦連續比賽，草皮容易受損，甚至會變成在泥巴中踢球的爛仗。有時為了保護場地，下雨天球場也可能不給比賽使用，本屆台南永華球場的台甲比賽就曾因而延期。

「南霸天」台電為了22日與輔大航源的台甲聯賽，前一天就北上備戰，倘若比賽因為前晚大雨就喊卡，交通費豈不虧大？但若場地狀況不佳，正如台電教頭陳貴人所言，勉強出賽「就沒有意義了」。

台電教頭陳貴人表示迎風球場的人工草皮平整，但有欠缺休息室和觀眾席的問題，不適合成人聯賽使用。（李弘斌攝）

以往踢或不踢的兩難抉擇，因為排在人工草皮球場而不再是問題。場地平整且排水良好，讓台電仍能踢出技術優勢，以6比0大勝。不過迎風人工草皮球場興建且驗收後，首次迎接台甲聯賽，陳貴人也坦白的說，這個場地比較適合練習使用。

「草皮狀況的確很好，但球隊比賽需要有休息室，下一場比賽的球隊來了完全沒有地方，另外就是沒有看台，球迷想要來加油怎麼辦？」陳貴人說。

沒有觀眾席，迎風球場的確不適合成人聯賽使用，但配合夜間照明設備，未來作為訓練或是三級賽事使用，效益還是可以期待。輔大人工草皮足球場的觀眾看台已經竣工，夜間照明近期也可望完工，等到今年台北世大運後，新建的人工草皮球場將會是台灣足球的重要資產。

(中時電子報)