家樂福跟百貨較勁 母親節鍋具4.6折起

家樂福歡慶母親節，百貨名牌鍋具獨賣下殺搶商機。（家樂福提供）

家樂福小小總鋪師感恩烹飪賽，邀小朋友為媽媽做菜表孝心。（家樂福提供）

尋寶找配對鍋具活動，現場贈送名牌鍋具，吸引消費者參加。（家樂福提供）

戴奧辛蛋不排除流入市面，食安議題再引起關注，家樂福今（22日）舉辦小小總鋪師感恩烹飪賽，讓親子關注食安，也提前慶祝母親節。身為量販龍頭，家樂福趁母親節檔期跟百貨較勁，本月26日至5月14日在全台家樂福舉辦鍋具瘋狂折扣活動，引進6大百貨品牌鍋具，部分鍋具獨家販售，打出4.6折起優惠，預估鍋具銷售業績將較去年同期成長兩成，搶下百貨、量販母親節商機！

家樂福全國公關經理何默真表示，近年雙薪家庭成主流，上班族媽媽下班後講求快速料理、輕鬆上菜，能料理多樣化菜色的鍋具就成首選，像是煎炒實用的Lodge 鑄鐵方型牛排煎鍋、熱炒不黏鍋的康寧不沾炒鍋、創意美觀的膳魔師蘋果原味鍋、輕熟族喜愛的康寧不沾元寶鍋等都受媽媽們喜愛。

為對準消費者偏好，去年引進多款名牌鍋具，根據銷售統計顯示，平煎鍋及中式炒鍋占鍋具總銷售額65%，其中平煎鍋在北部占銷售額28%，湯鍋占比也持續攀升。這次，新引進美國LODEG、STANLEY、CORELLE，義大利LAGORTINA、北歐CIRGULON；並結合法國特福、德國雙人牌、德國WOLL、德國膳魔師、美國美亞、韓國Neoflam、韓國樂扣、義大利義廚寶、愛仕達、鍋寶、西華及牛頭牌等共17個品牌，超過600支鍋具，其中有23支是獨賣款。

活動期間使用家樂福好康卡/家樂福聯名卡單本購買碗盤餐具/鍋具（GORDIN RAMSAY鍋具除外）/濾水器/保鮮盒/保溫瓶，每滿1500元送150元現金折價劵，單筆最高送600元; 再送市值150元的多功能廚房剪;並可用399元加購康寧純淨喜悅8吋平盤2件組，全台限量共8000組。

(中時)