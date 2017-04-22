E奶書法家產後與夫爆衝突 眼睛紅腫、月中電視砸壞
「E奶書法家」趙芸(現改名為趙心姸)上個月為老公、采欣醫美診所執行長蘇杰睿產下一女，昨日還在臉書曬幸福，透露有女很滿足，今(22日)就傳出她凌晨疑與老公在月子中心VIP房內發生爭執，不僅傳來劇烈聲響，連電視都被砸壞，隨後趙芸也透過經紀人向媒體坦承確有此事，也會負起賠償責任。
據《蘋果日報》報導，趙芸被爆料今天凌晨疑似與老公起衝突，過程約莫十多分鐘，還一度傳來巨大聲響，令其他媽媽房客都相當擔心寶寶安危，今早還被發現趙芸眼睛紅腫，下午更被直擊工作人員前往她居住的VIP房更換電視。
隨後趙芸也透過經紀人坦承與老公為女兒教養問題起衝突，導火線是老公希望她不要親餵好好休息，但她堅持，兩人說著說著就開始爭吵，不小心把電視弄壞了，透露今早已向月子中心道歉，也處理好後續賠償問題，與老公之間也沒事了。
(中時電子報)
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