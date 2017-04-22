廈門雙十中學化學試卷 展現《人民的名義》
最近電視劇《人民的名義》大火，戲中的「達康書記」隨即也在網上走紅，被製作成各類表情包。近日，「達康書記」結合垃圾分類知識走進廈門雙十中學高一化學期中考試卷，在朋友圈中爆紅。該份試卷出自廈門雙十中學特級教師肖培林之手，是學生口中「可愛的肖老頭」，在雙十中學因改編功力無敵而成了和「達康書記」齊名的男神。
「達康書記」版化學試卷和常見的化學卷子沒什麼區別，都有選擇題和非選擇題兩大題型；選擇題一共有5道有關「達康書記」和垃圾分類知識的考題，以「達康書記」參加省委擴大會議為背景。
「達康書記」先後提問了環保局長和「沙瑞金書記」，包括了可回收垃圾的分類、成分及部分化學知識。5道考題故事劇情完整，且在連貫的劇情中穿插題目，形式有趣。接地氣的考題、充滿個性風格的辭彙和文風，讓不少讀者直呼「太醉人」，紛紛在朋友圈中評論轉發。
「雙十化學組歡樂多，」畢業於雙十中學的讀者小陳說，一看到這份化學試卷，就知道是「可愛的肖老頭」出的，「肖老師可以說是雙十中學最出名的玩梗神人。」
(旺報)
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