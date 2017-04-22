與砂石車碰撞上半身慘被輾 18歲少年身亡

事故現場留下大量血跡。（呂妍庭翻攝）

死者的機車沒有明顯碰撞痕跡。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣民雄鄉台1線南下路段，今下午4點多發生一起死亡車禍，一輛北上的砂石車疑似要左轉加油，結果和剛好經過加油站的機車不因原因碰撞，騎機車的民雄農工18歲朱姓學生當場倒地，上半身慘遭車輪輾過，當場失去生命跡象，送嘉義基督教醫院急救無效，詳細事故原因警方還在調查中。經警方初步調查，死者是民雄農工機械科學生，當時正在返家途中，發生事故後，校方已前往學生家中慰問。

(中時)