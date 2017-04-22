「浙江第一塔」 地宮文物 出土60年後首展

素有「浙江第一塔」之稱的萬佛塔曾是浙江金華最重要的歷史地標之一，抗日戰爭時期，被迫拆毀。60年前，一次偶然的發現，被拆毀的萬佛塔舊址下面發現地宮，經考古發掘出土了180多件珍貴的佛教文物。

今年是萬佛塔地宮文物出土60周年，浙江省博物館、金華市博物館聯合舉辦「越地佛韻--金華萬佛塔地宮文物出土60周年暨兩浙佛教文化藝術特展」，18日在金華市博物館開展，共展出183件佛教文物，其中有87件是萬佛塔地宮出土的珍貴文物，系統展示三國至明清時期的金佛造像、銅鏡、石刻等文物，展覽同時展示浙江地區佛教從三國佛教最初在越地流行一直到元代之後佛教不斷世俗化、宗教文化不斷融合的歷史。

(旺報)