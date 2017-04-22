嘉市消防局辦防災宣導體驗營 免費開辦3場次

消防人員模擬地震逃生演練。（高錦如攝）

為深化居民防災能力 ，嘉義市政府消防局長蘇耀星（右）22日與嘉義市社區大學校長江義雄（左）共同簽署合作備忘錄、並開辦3場免費「防災宣導體驗營」。（高錦如攝）

嘉義市政府消防局首次與嘉義市社區大學合作，今共同簽署合作備忘錄、開辦3場免費「防災宣導體驗營」，嘉市消防局長蘇耀星表示，未來固定在社大春、秋季開班期間推出消防主題課程，今已率先舉辦第1場，後2場次則分別在5月20日及6月24日，並開放所有市民免費報名參加。

現場消防人員除透過簡報講解，並分組進行互動式教學，模擬地震情境，分別演練在客廳、臥室及廚房遇到地震該如何爭取存活時間。不少民眾向消防人員表示，每當災害來臨時，都很猶豫到底是要跑還是不跑？

嘉義市政府消防局災害管理科長蕭明智表示，最重要的原則就是保護頭部，因此遇到災害時，盡量減少跑動，否則易被砸傷，第一時間應就地躲於桌下，抓住桌腳，以保護自身安全。

(中時)