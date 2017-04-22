宣布離婚後 白百何首現身頒獎給范冰冰

神隱多日的白百何現身中國導演協會年度盛典，擔任頒獎人。（取自新浪微博＠時光網）

經歷「出軌」疑雲、離婚等事件，神隱多日的白百何，今天晚上出席第8屆中國電影導演協會年度盛典，擔任最佳女演員獎頒獎人，宣布主演《我是潘金蓮》的女星范冰冰獲獎。

白百何今天並未走紅毯，也沒接受媒體訪問。她身穿長袖短上衣配上牛仔褲，大秀美背，但臉色偏白，反而突顯紅唇，上台頒獎過程中，幾乎沒有笑容，表情木然，偶爾還抿嘴。

下台後，白百何的神態回復自然，與在博納影業總裁于冬有說有笑。

(旺報)