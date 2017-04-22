明雨勢趨緩 周三另波鋒面到再轉濕涼

下周三起將有另一波鋒面報到，帶來冷空氣，全台將再度轉為濕濕涼涼的天氣。（本報資料照片）

明天起東北季風逐漸減弱，雨勢可望趨緩，氣溫也有望回升；不過下周三起將有另一波鋒面報到，帶來冷空氣，全台將再度轉為濕濕涼涼的天氣，北部部分地區周四還可能出現16度低溫，建議外出加件薄外套以免著涼。

氣象局資料顯示，這幾天受到東北季風影響，北部與東北部地區天氣較涼，並伴隨短時強降雨。周（23）日持續受東北季風影響，不過因水氣有望減少，平地可有短暫空檔，不過山區仍有可能有短暫陣雨。入夜後將再度出現一波華南雲雨區東移，各地降雨機率提高，建議外出時攜帶雨具。

溫度方面，白天水氣減少，氣溫有機會較為回升，北部及宜花高溫約可達23度，低溫約17、18度，整體感受稍涼；中南部及台東高溫約25至28度，低溫約18至21度，早晚偏涼。

周一、二（24、25日）東北季風減弱，各地多為多雲天氣，午後北部、東北部地區及中南部、東部、東南部山區仍可能有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部及東半部高溫25、26度，低溫約18至20度，屬於早晚偏涼、白天舒適的天氣型態；中南部地區則高溫近30度，稍感悶熱，低溫約19至22度。

周三、四（26、27日）另波鋒面通過，加上東北季風增強，帶來涼空氣，北部及東北部天氣將再度轉涼，西半部及東北部地區將有陣雨或雷雨，其他地區也會有短暫陣雨或雷雨。27日受鋒面及東北季風影響，北部地區可能出現16至19度低溫，其餘地區也有約17至20度的低溫，須留心慎防著涼。

(中時電子報)