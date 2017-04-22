趙薇、葛優出席第8屆中國電影導演協會年度盛典

趙薇霸氣現身第8屆中國電影導演協會年度盛典。（取自新浪娛樂）

趙薇（右）與葛優一起頒發年度導演獎。（取自新浪娛樂）

趙薇自從旗下公司收購萬家文化股權失利後，即鮮少公開露面，今天（4月22日）出席第8屆中國電影導演協會年度盛典，黑色蕾絲上衣與白長裙、斗篷一體設計的禮服，典雅中帶著霸氣，頗有女強人的風範。

趙薇今天是與葛優一起擔任頒獎人，將年度导演奖頒給《羅曼蒂克消亡史》導演程耳。身穿寶藍色西裝的葛優，也是該片的男主角，因此，在宣布得獎人時，顯得很開心。

(旺報)