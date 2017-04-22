再繼續砍蔣銅像 退將怒嗆：被破壞的將不只是八田與一

「台灣建國工程隊」成員斬首潑漆蔣中正銅像、還用手指著被砍斷的頭。（圖取自臉書／Eestijian Liu）

蔣中正銅像連續被斬首，陸軍退役中將吳斯懷不滿說，民進黨竟一路坐視默許，某些政客甚至暗中鼓勵。他怒嗆，如果台獨團體與親日人士繼續破壞，挑動民族情結，未來被破壞的將不只是八田與一銅像，所有與日本有關的圖騰，都會有人去破壞！

吳斯懷點出，這一年來，不斷有人對蔣公與國父銅像破壞羞辱，政府不聞不問，不糾舉錯誤，只用意識形態處理，反而尊崇日本人，難怪民眾反感。並強調「你斬我的偶像，我砍你的神像」的報復情緒，蔡政府不應坐視，更勿輕忽事件背後潛在的原因，當政府不作為或處置明顯偏袒，民眾只好用自己的方式尋求出口。

吳斯懷向小英總統喊話說，趕緊站出來，做一個總統該做的事，公平公正處理這種民粹式的相互砍頭遊戲！不要讓台灣像無政府狀態，若繼續放任人民互相仇恨報復，未來將動搖國本。

(中時電子報)