產學合作！東南科大拜訪德微科技公司

新北市東南科技大學為培育學生成為理論與實務兼具之專業人才，落實產學合作之技職教育方針，積極與各大廠商進行產學合作，安排大學部各系學生至相關學習領域之業界實習，提升實務技能。

校長李清吟帶領研發長、各系主任至德微科技公司拜訪德微科技公司張董事長，研商相關產學合作，學生實習與菁英學生獎學金等相關議題。

會中，張董事長講述其現在對學校的看法，學生對工作的態度，且對學校已在德微科技公司進行專業實務實習的機械系與電機系學生的表現，相當肯定與讚賞，進行後續相關產學合作，學生實習與菁英學生獎學金等方面，皆表示非常歡迎，且表達後續合作的意願。

張董事長亦提及未來學校可以朝著與企業合作培育人才學程班的方式合作，可由德微科技來開頭與本校合作，大一學生進來學校，以考試篩選學生的方式成立一個專班，其專班的課程由公司及老師共同研擬，以達到與外界公司產業接軌，也協議或許在學程班的學生學費上面的支付，可以由公司全額負擔，讓學生在無經濟壓力的情況下用心學習。

李清吟說明目前學校已經有類似的這種專班稱為契合式人才培育專班，可以由類似訂單式的方式，預定一個班的學生為此企業所用。

張董事長表示，希望藉由東南科大充沛的研發能量與高階師資，由公司發包給學校老師來進行研究計畫，如自動倉儲系統的合作、ROBOT的導入，甚至協助企業將Robot改良成企業需要的模式，因此可藉由師生團隊執行研究計畫，來達到企業與學校、學生三贏的局面。也洽談了許多未來可以合作的計畫及方向，也希望學校可以盡快的與公司產學上面的合作。

最後在張董事長導覽下，參觀公司的相關設備與產線，並實地了解學生在公司實習的情況。

(中時)