再生能源發展有成！ 英國連續24小時停止燃煤達陣

英國很可能成為全球首個終結燃煤用電的國家。英國國家電力供應公司（National Grid）當地時間21日在Twitter宣布，試行停止燃煤用電一天。這是80年代全球使用燃煤發電以來，英國首次連續24個小時停止燃煤用電。

此前英國的紀錄是連續19個小時用電不使用燃煤，這次打破自身紀錄，英國國家電力供應公司負責人Duncan Burt表示，要歸功於可再生能源越來越多。」他說，英國有太陽能和風力能源取代傳統的燃煤，「我們會更經常地看到停止燃煤的日子」，特別是在6月和7月陽光明媚的日子。

數據顯示，英國近年燃煤電力使用量逐步下降，再生能源使用比重不斷增加，2016年第2季降至歷史最低。官方數據顯示，燃煤使用量去年第2季僅占整體能源發電的5.8%，比2015年同期下降了20%。

Burt指出，英國目前一半的電力來自天然氣發電，30%的電力來自可再生能源和交易電量（interconnectors）。英國政府承諾，將在2025年前關閉英國現存的8所燃煤發電站。

根據華爾街見聞報導，國際環保組織綠色和平英國負責人Hannah Martin對英國用電前景期待，他在一封E-mail中寫道，「工業革命以來，英國第一次全天停止燃煤是能源轉型中的分水嶺事件。十年前，沒有煤炭的日子難以想像，在未來的十年時間裏，我們的能源系統將再次發生根本性變化。可再生能源占比增大。」

(旺報)