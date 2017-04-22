美女主播癌症惡化再入院 心酸與母痛哭

小林麻央因乳癌病情惡化，再度入院治療。(取自小林麻央部落格、日網)

前日本美女主播小林麻央，去年6月驚傳罹患乳癌1年多，歌舞伎演員老公市川海老藏一路陪伴，小倆口樂觀抗癌的態度獲得外界支持。然而她近來病情卻相當不樂觀，今(22日)更在部落格坦言再度入院接受治療，稱雖然只有短短幾天也不想與家人分開，好想回家。

小林麻央樂觀抗癌的正面態度掀起網友大力支持，然而她去年曾透露病情惡化，癌細胞已轉移至淋巴、肺、骨頭等處，本月19日還在部落格中提到出現呼吸困難、飆汗與疼痛的症狀，感嘆抗癌之路為何如此崎嶇。

此外，小林麻央在19日這篇網誌中坦言，因為丈夫外出工作的關係，讓她更覺得孤單，越想越覺得心酸，終於忍不住與母親一起痛哭，遭遇令網友看了心疼。

(中時電子報)