美女主播癌症惡化再入院 心酸與母痛哭
前日本美女主播小林麻央，去年6月驚傳罹患乳癌1年多，歌舞伎演員老公市川海老藏一路陪伴，小倆口樂觀抗癌的態度獲得外界支持。然而她近來病情卻相當不樂觀，今(22日)更在部落格坦言再度入院接受治療，稱雖然只有短短幾天也不想與家人分開，好想回家。
小林麻央樂觀抗癌的正面態度掀起網友大力支持，然而她去年曾透露病情惡化，癌細胞已轉移至淋巴、肺、骨頭等處，本月19日還在部落格中提到出現呼吸困難、飆汗與疼痛的症狀，感嘆抗癌之路為何如此崎嶇。
此外，小林麻央在19日這篇網誌中坦言，因為丈夫外出工作的關係，讓她更覺得孤單，越想越覺得心酸，終於忍不住與母親一起痛哭，遭遇令網友看了心疼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。