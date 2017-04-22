渤龍歐劃影業基地 天津啟動

中新社報導，為發展中外合拍電影和中國特效電影國際化的中國渤龍歐劃國際影業基地，今日在天津高新區啟動，並吸引首批10家中外電影企業集體簽約入駐。

據了解，該基地規劃有11個現代高技術攝影棚及配套設施，以及數位後製平台、CG動畫特效製作平台、CG電影特效超算平台等公共技術平台。

而當日簽約入駐的10家企業分別來自美國、歐盟、俄羅斯和中國，涵蓋電影製片、電影後期製作、電影攝影燈光器材、電影道具製作和國際電影發行多個領域。項目落戶後，每年將新接中外合拍電影10部以上，具備每年為20部以上的電影提供後期製作服務的能力。

(工商)