從職員升上主管 她罹患「社會焦慮症」

醫師黃長治看診。（葉書宏翻攝）

從職員升上主管原本是38歲許小姐夢寐以求的事情，但去年升職後需要經常接觸像開會、報告等社交情境，她開始覺得工作壓力變大並擔心自己表現不好、害怕長官失望，後來更逐漸演變成吃不下飯、睡不著覺，甚至出現心悸、胸悶、手抖的情況，於是求診台北慈濟醫院身心醫學科。

醫師黃長治診斷下，確定許小姐罹患社會焦慮症，透過合併藥物與心理治療並持續穩定的回診追蹤，許小姐如今已能克服工作壓力，正常上班。

社會焦慮症又名表現焦慮症，顧名思義是焦慮症的一種，以畏懼社交情境如上台演講、表演、上班開會、朋友聚會、跟陌生人講話、跟異性講話等情況為主。患者常常會覺得自己比不上別人、別人會不喜歡自己、自己的表現會讓別人失望等，進而儘量逃避社交場合。

黃長治表示，「社會焦慮症的國人盛行率統計高達10％至20％，是高度遺傳疾病，遺傳率約五成到七成。患者出生就具有焦慮體質，舉例來說有些初生嬰兒給誰抱都可以，但有些嬰兒只要被媽媽或主要照顧者以外的人抱就會大哭，這樣的情形就有易焦慮體質的可能，但未必未來會發展成社會焦慮症，要端看個案所處的環境壓力而定。」

黃長治指出，這種疾病的典型個案好發年齡層約在15歲，但也有許多人伴隨年紀增長逐漸無法控制焦慮的情緒，於中年以後才出現症狀接受治療。

社會焦慮症的病程是連續性的，一般患者在暴露於社交情境前會有預期性焦慮，輕微者會有難以入睡、想東想西、擔心害怕自己表現不好，嚴重者則產生身體症狀如心跳加速、手抖、胸悶、哽塞感、常態性頭暈、不想出門等情形，未經治療可能合併恐慌症、憂鬱症、酒癮、藥癮等疾患發生，影響日常生活功能，必須盡早接受身心科醫師的診斷與治療。

若確診為社會焦慮症，輕微患者會使用認知行為心理治療，如暴露不反應法、社交技巧的訓練或是放鬆訓練，嚴重患者除上述方式外，必須合併藥物治療。焦慮體質被認為與腦部神經傳導物質血清素缺乏有關，因此服用藥物讓腦部血清素增加可以改善患者容易焦慮的體質；此外有一種交感神經抑制劑能在患者於暴露社交情境前服用，藥效持續4小時，時間內可以讓患者減少心悸、手抖、冒汗等焦慮症狀。黃長治表示：「血清素藥物的副作用相當輕微，但是缺點是必須每天服用才會產生效果。」

怕生、害羞與社會焦慮症是一體兩面的，伴隨現在社會競爭性的激烈，加上性格、環境使然，有些人經常會因社交情境而感到焦慮、緊張或有擔憂不安的情緒，導致學生考試失常、員工效率不佳等多種情況，黃長治醫師呼籲大眾，不要輕忽症狀的發生，若有困擾要盡早接受治療，平時養成規則運動的習慣，透過有氧運動增加體力與抗壓性，也可靠音樂的聆聽舒緩身心。

此外，身邊親友若罹患社會焦慮症，要避免用批評、詆毀、謾罵的語言刺激患者，盡量用包容、關懷的同理態度，讚美、正向的鼓勵話語來陪伴患者早日度過病程。

(中時)