史上力度最大！ 川普減稅計畫26日亮相

祱改計畫是川普在選前後的重要政見之一，涉及多項企業及個人減稅，但由於遲未有具體動作，市場原先預期時間點可能推遲至下半年。川普當地時間21日表示，下周三（26日）將公布稅改聲明，「這一過程很早就展開了」，稅改力度將是前所未見。

川普在行政命令要求美國財政部審核2016年所有的重要稅法，並評估是否對納稅人構成財務負擔，有無不必要的複雜和條件，以及有無超越法律約束的範圍。另外，財政部還必須重新考慮對新稅法的審核流程。

根據華爾街見聞報導，川普在接受外媒採訪時表示，稅改將為個人和企業減稅，中產階級可望受惠最大。採訪過程中，川普雖沒有透露減稅計畫的細節，但他強調減稅力度「比過去任何時候都要大。」

白宮表示，美國財政部長Mnuchin未來會有150天，來向川普報告及建議執行方針。川普說：「美國政府希望幫助苦苦掙扎的美國人實現自己的財務夢想，獲得更高的收入，有一份每日都熱愛的工作和對未來的信心」。

同日，川普另簽了2份行政命令，包括重新檢視歐巴政府時代的部分金融監管條例，還有金融穩定監管委員會（Financial Stability Oversight Council）的認定流程，也就是哪些銀行和金融機構可以被認定「大而不能倒」的流程。

歐巴馬政府在金融危機後，推出《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank）和《消費者保護法》（Consumer Protection Act）。特別是《多德-弗蘭克法案》，川普限期180天內完成檢視，確定有無鼓勵風險承擔或造成更多的道德風險，以及讓讓納稅人暴露於潛在的負擔中。

金融危機後，美國政府多次出手拯救銀行，也推出相關金融監管政策，但川普批評，「這些監管保護導致（金融機構）『大而不能倒』，鼓勵了風險行為。」他宣布白宮將採取新的措施，讓經濟更加公平。

然而，對於「大而不能倒」政策何時取消，Mnuchin並沒有作正面回答，僅重申不會讓納稅人因為救助「大倒不能倒」的金融機構，造成風險承擔過大。

(旺報)