節能減碳！ 嘉義林管處鼓勵企業認養造林救地球

嘉義林區管理處22日響應世界地球日，辦理「森情款款樂」企業認養造林巡迴之旅，邀請10家企業團體實地走訪首創魚塭變海中綠洲的造林地，並瞭解植樹造林是最有效的節能減碳方式，以鼓勵企業加入捐款造林。

林管處表示，台灣海岸沙地環境極端惡劣，鹽霧、乾旱、風害等因素，對沿海林木影響甚大，透過邀請企業團體對於育苗、造林到成林有所瞭解，盼進而投入認養造林行列。

林管處指出，目前已有福聖行、祥隆工程有限公司2家公司先拋磚引玉捐款認養造林，展現為環境保育、為台灣這塊土地盡一份心力。企業團體以捐款造林方式，與林務局各林管處簽訂「認養造林合約」，由政府代為執行造林工作，只要捐款在2萬元以上或捐款6千元就可分別認養新植或撫育面積0.1公頃，認養期間企業可設置認養標誌、並可將林務局標誌圖於造林推廣文宣中露出及節稅等好處。

(中時)