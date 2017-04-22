大陸首艘自製航母 疑推遲下水時間

大陸001A型航母照片。（圖／取自環球網）

中國大陸首艘自製航空母艦「001A」號，原本盛傳將在4月23日大陸海軍節下水，因為艦上的纜線尚未鋪設完畢，恐怕將推遲下水時間。

根據香港明報今（22）日報導，「001A」號航母雖已具備動力系統，且已安裝相位陣列雷達，但是仍在進行纜線鋪設，艦載武器系統也尚未就位，引擎也尚未試車，恐怕難以在4月23日舉行下水典禮。

明報也表示，目前未見海軍人員在甲板上，工程進度也只達到整體的70％，因此尚未具備在23日下水的基礎條件。

不過，日前加拿大《漢和防務評論》曾表示，001A應該在今年第2季下水，才進入機械、電器、電子設備的安裝階段，之後大約還需要2年以上的時間，2019年航母始進入海試。

(中時電子報)