南投林管處淨山 合歡山區清出237公斤垃圾
身為森林守護者的南投林區管理處員工及國家森林志工們，22日上午攜家帶眷前往合歡山區進行守護山林實際行動，大家捲起衣袖拿著夾子及垃圾袋，在合歡山區進行淨山活動，共清出237公斤垃圾，宣導遊客無痕山林垃圾帶下山的觀念。
合歡山區是國內最著名的賞雪勝地，雪季時大量遊客造訪，遍地紙屑、垃圾，有礙觀瞻，破壞山林美感，並對高山生態環境造成莫大衝擊！幾年來，宣導無痕山林有了明顯成效，垃圾量已呈現逐年遞減狀況。
為守護台灣山林之美，南投林區管理處聯合東勢林區管理處、花蓮林區管理處及太魯閣國家公園等單位，一起動手維護台灣山林環境，對生態環境保育盡一己之力。
志工接力傳遞垃圾到路面上，再由上方志工收集成袋，而一個上午6小隊共撿了237公斤垃圾，大多是遊客丟棄的煙蒂、飲料瓶罐、零食紙盒、泡麵保麗龍碗等。
南投林管處表示，今年的高山杜鵑花季從下月展開，目前翠峰到鳶峰玉山杜鵑部分花開，而預估下月中下旬會湧入大批遊客賞花，因此趕在花季前淨山，還給青山綠水乾淨面貌，也請遊客不要亂丟垃圾，國有林內非法丟垃圾最高可罰30萬元。
(中時)
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