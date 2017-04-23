房祖名愛台砸2.46億置產 陳柏霖堅不買屋有理由

畢書盡有意在台置產，房祖名、林俊傑在台早有自己房產，陳柏霖則是租屋族代表。（圖／中時資料照片）

有一半韓國血統的人氣男星Bii畢書盡先前透露有意在台落地生根，除了希望娶台灣女孩外，也想在台灣買房，而除了Bii以外，不少非台籍藝人也相當熱愛這片「台北的天空」，像是房祖名、陳曉東、品冠、林俊傑等，然台灣出生的陳柏霖則有自己想法，暫時只想當租屋族。

房祖名2014年花2.46億在台買房。（圖／中時資料照片）

身為成龍與林鳳嬌之子的房祖名，對台灣自然有一份特殊感情，2014年台北信義區計畫區豪宅「台北信義」賣出一戶，總價達2.46億，謄本登記人是房祖名的本名「陳祖明」，才使他在台灣置產一事曝光，據悉該房為4房2廳2衛格局，面對台北101大樓，位置絕佳。前年房祖名因涉毒工作空轉，便和媽媽長住台北，成龍也常來台看老婆、兒子，可見一家人早在台生根。

台灣女婿陳曉東為孝親在台置產。（圖／中時資料照片）

陳曉東2014年甜娶台灣護士女友王妤嫻，而在他結婚前，便曾砸下1.2億替苗栗出生的母親在台置產，讓媽媽各地跑都有棲身地，當時陳曉東坦言因台北房價比香港便宜，加上喜歡台灣人情味，便決定買房，最後買下三軍總醫院內湖院區旁一處約110坪的預售屋豪宅，可見對母親的孝心、體貼。

林俊傑生根台灣，在台北連買二間房。（圖／中時資料照片）

年收入逾3億元的金曲歌王林俊傑，當年花了台幣6300萬買進在台灣的第一個家成為有巢一族，地點在大安區，約有60坪，2014年他再砸約1億元買進內湖區一處約80坪豪宅，和巫啟賢、徐乃麟等大哥當鄰居，當時他回應此事，直呼台灣房價真的不便宜，但總算能找到買的下手的滿意新居，相當開心。

品冠娶台灣妻，也愛在台買房。（圖／中時資料照片）

當年以「無印良品」出道的品冠娶了台灣妻子後，近年來積極在台購屋置產，2006年他在南港買下第一棟豪宅，總價約2000萬，之後在文山區買下一坪約35萬、共70多坪的豪宅，又將住了2年的南港房產脫手，賺了約840萬，除了在台積極買房，他也在大馬當包租公，被封是買房達人。

陳柏霖只想當租屋族。（圖／中時資料照片）

而相對於上訴藝人紛紛在台灣買房生根，「大仁哥」陳柏霖則是堅持不買房的代表，多年前他以月租6萬元租下位於台北東區不到20坪的套房，當作個人工作室，交通方便使他非常滿意，問是否有意在台置產？他回應自己較喜愛租屋，因個性隨興重感覺，不喜歡時隨時可搬家，直言：「買房可就沒辦法了。」

(專題報導)