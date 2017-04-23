真愛台灣 即刻形動》 幸福台灣公益路跑 新北場直播

【全程LIVE】4/23 7:00 真愛台灣即刻形動 幸福台灣公益路跑－新北場

2017年4月由宜蘭食品工業股份有限公司、旺旺中時媒體集團、義傑事業公司共同舉辦的「真愛台灣 即刻形動」環台任務賽，從全國徵選出26支高校菁英隊伍，以15天的時間，合力完成環台壯舉；這些環台英雄不僅為青春而跑，更為榮譽而跑！

為了讓熱愛運動的跑友一同感受這股青春熱血，「真愛台灣 即刻形動」環台任務賽，今(23)日更特別於新北市舉辦社會組趣味路跑，邀請您一同為選手加油，感受台灣新世代的毅力與熱情！

活動日期：2017年4月23日（週日）

活動時間：AM06:00-AM11:00(07:30起跑)

集合地點：三重幸福水漾公園

活動路線：全長約4.8km

幸福水漾公園（主會場）→幸福水漾公園自行車道→疏洪五路一段→疏洪荷花公園→藍球場→疏洪荷花公園自行車道→疏洪十二路(折返)→籃球場→疏洪五路一段→幸福水漾公園自行車道(婚紗公園)→主會場。

(中時電子報)