真愛台灣 即刻形動》 幸福台灣公益路跑 新北場直播
2017年4月由宜蘭食品工業股份有限公司、旺旺中時媒體集團、義傑事業公司共同舉辦的「真愛台灣 即刻形動」環台任務賽，從全國徵選出26支高校菁英隊伍，以15天的時間，合力完成環台壯舉；這些環台英雄不僅為青春而跑，更為榮譽而跑！
為了讓熱愛運動的跑友一同感受這股青春熱血，「真愛台灣 即刻形動」環台任務賽，今(23)日更特別於新北市舉辦社會組趣味路跑，邀請您一同為選手加油，感受台灣新世代的毅力與熱情！
活動日期：2017年4月23日（週日）
活動時間：AM06:00-AM11:00(07:30起跑)
集合地點：三重幸福水漾公園
活動路線：全長約4.8km
幸福水漾公園（主會場）→幸福水漾公園自行車道→疏洪五路一段→疏洪荷花公園→藍球場→疏洪荷花公園自行車道→疏洪十二路(折返)→籃球場→疏洪五路一段→幸福水漾公園自行車道(婚紗公園)→主會場。
(中時電子報)
關鍵字：真愛台灣即刻形動
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