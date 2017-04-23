孕媽咪要知道 哪個家電輻射最強

懷孕期間有諸多事情需要留意，適時與會產生電磁波的電器用品保持一定距離，也十分重要。(達志影像／shutterstock提供)

隨著科技進步，其實每個人都身處於充滿輻射的環境中。這不僅對於成人而言有所影響，對於懷有寶寶的孕婦來說，更是有害。輻射對於孕婦腹中還在發育的小寶貝來說，影響範圍比成人更巨大，透過了解家中家電輻射的強度，適度避免很重要唷。

孕婦在懷孕期間，大小事情都得留意。不僅不能搬重物、還要維持身體健康，心情愉快。對於孕媽咪而言，留意身邊周遭看不見的輻射、電磁波，其實也相當重要。家中常見的電器其實都會產生輻射，以下請準備懷孕、已懷孕的婦女朋友們多家留意。

一、微波爐

微波爐的電磁輻射在家庭電器中是最強的，是其他電器的好幾倍。建議孕婦(其實一般人也可以照作)使用時，開啟後請立即退後約一米、運作時最好不要在同一空間內、微波完畢後建議等候一段時間再打開微波爐取物、要使用微波爐時最好穿上隔離衣。另外非必要孕婦也最好不要靠近微波爐。定期清潔、期滿(約六、七年)汰換也很重要。

二、吹風機

體積小的吹風機是家中常被忽略，屬於高輻射的家用家電，在開啟與關閉的時刻輻射量最大。留意使用的時候，不要太靠近頭部。

三、電腦主機跟螢幕

家中常見的電腦還有螢幕，由於體積比較大、存在感強，是不少孕媽咪都會知道要留意輻射的主要對象。使用時，建議可以穿上隔離衣，控制使用時間，並保持一定距離。

四、電視

相比傳統的映像管電視，現在比較常見的液晶電視、電漿電視，輻射量相對比較少。建議孕婦在觀看電視的時候，距離最好有兩米以上，也不要一次看超過兩個小時，並維持適當照明。看完電視後可以洗把臉，清潔臉部皮膚吸收到的輻射物質。

五、手機

手機雖然輻射量不太大，但是因為人們經常使用，也常不離手，影響也不容小覷。手機在通話時比待機時輻射量更大、撥出電話還沒接通之前的輻射量最大，大約是待機時的三倍。因此，如果可以，講手機的時候可以多利用有線耳機、避免把手機掛在胸前、腰部或腹部附近。

六、電熱毯

電熱毯在通電後會形成電磁場，產生電磁輻射，容易影響孕婦胎兒的細胞分裂。在懷孕初期前三個月使用電熱毯的話，可能會增加流產的機率。建議在使用時，先預熱半小時再用，睡前關閉並且拔除插頭。

(中時電子報)